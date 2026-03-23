Francoforte: scambi negativi per Lufthansa

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia aerea tedesca , con una flessione del 3,51%.



La tendenza ad una settimana di Lufthansa è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del vettore aereo tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,044 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,138. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,002.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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