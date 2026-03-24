Madrid: giornata depressa per Indra

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che passa di mano con un calo del 3,04%.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 46,64 Euro. Prima resistenza a 48,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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