MAIRE: Nextchem guiderà gli studi di fattibilità per nuovi impianti NX Replast in Africa e Asia

(Teleborsa) - MAIRE annuncia che Nextchem si è aggiudicata due studi di fattibilità nell’Africa del Sud e nel Sud-est asiatico dedicati allo sviluppo di impianti di upcycling meccanico e compounding di ultima generazione basati sulla tecnologia proprietaria NX Replast. I progetti mirano a valorizzare materiali poliolefinici post-consumo e post-industriali a fine vita trasformandoli in compound di alta qualità, con proprietà tecniche equivalenti ai materiali vergini.



NX Replast è una soluzione completa per la rapida implementazione di impianti avanzati di mechanical upcycling e compounding, in grado di valorizzare i rifiuti plastici trasformandoli in compound tecnici, offrendo un vantaggio distintivo rispetto ai gradi standard delle commodity.



Il progetto in Africa del Sud, spiega una nota, punta a trattare circa 25 mila tonnellate all’anno (KTPA) di materiali poliolefinici post-consumo e post-industriali, generando compound di alta qualità. Sviluppato da un primario operatore industriale locale, rappresenta una delle prime iniziative circolari nella regione, contribuendo a promuovere l’efficienza delle risorse e l’impiego di materiali sostenibili in modo economicamente competitivo. Lo studio di fattibilità di Nextchem comprenderà la configurazione del processo, la valutazione dei costi e le attività preliminari di ingegneria.



Inoltre, Nextchem è stata selezionata da un importante operatore del Sud-est asiatico per sviluppare uno studio di fattibilità relativo a un impianto di upcycling meccanico e compounding da 40 KTPA basato sempre sulla tecnologia NX Replast.



Questi progetti, conclude la nota, confermano la crescente rilevanza internazionale e la scalabilità della piattaforma tecnologica di Nextchem nell’affrontare le sfide globali dei rifiuti plastici secondo un approccio di economia circolare.



Fabio Fritelli, Managing Director di Nextchem, ha commentato: “Questi nuovi contratti confermano la portata globale della nostra offerta tecnologica circolare. Dimostrano, inoltre, come la nostra piattaforma tecnologica sia sempre più scelta come soluzione affidabile, competitiva e scalabile per l’upcycling avanzato della plastica anche in nuovi mercati, supportando partner internazionali nella definizione di roadmap di sostenibilità ad alto impatto attraverso comprovate competenze ingegneristiche e soluzioni economicamente efficienti".

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