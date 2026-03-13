Piazza Affari: andamento negativo per Maire

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , con una flessione del 3,53%.



La tendenza ad una settimana di Maire è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,65 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```