Piazza Affari: andamento negativo per Maire
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, con una flessione del 3,53%.
La tendenza ad una settimana di Maire è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,65 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
