Piazza Affari: rosso per Maire

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , in flessione del 2,33% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico dell' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,39 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,78. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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