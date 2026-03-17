Piazza Affari: rosso per Maire
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, in flessione del 2,33% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,39 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,78. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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