MPS, sì del CdA alla lista: Palermo, Vivaldi e Passera indicati per il ruolo di AD

Banca Monte dei Paschi di Siena,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione ditenuto conto dell’attività istruttoria e propositiva svolta dal Comitato Nomine, ha approvato con il voto favorevole di oltre i due terzi dei suoi componenti, la seguente lista di n. 20 candidati alla carica di amministratori per il triennio 2026-2028.Tale lista verrà sottoposta alla prossima Assemblea dei soci del prossimo 15 aprile in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza: Maione Nicola (Presidente); Palermo Fabrizio (candidato Amministratore Delegato); Passera Corrado (candidato Amministratore Delegato); Vivaldi Carlo (candidato Amministratore Delegato); Boccardelli Paolo; Brancadoro Gianluca; Caltagirone Alessandro; Centra Antonella; Cipriotti Rosa; De Simone Elena; Iarlori Simonetta; Lombardi Domenico; Lucantoni Paola; Massa Fabiana; Montanari Gianmarco; Pace Francesca; Panucci Marcella; Paramico Renzulli Francesca; Sala Renato; Testi Paolo.La Banca informa altresì di aver ricevutorelativa alle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 4 febbraio 2026.Proseguono regolarmente le attività istruttorie per l’approvazione del progetto di fusione con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni e del relativo concambio che si prevede possano concludersi il giorno 10 marzo 2026. Il processo, spiega una nota, "continuerà ad essere condotto nel rispetto dell'applicazione dei presidi richiesti dalla disciplina per le operazioni con parti correlate".