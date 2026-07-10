New York: andamento sostenuto per Applied Materials

(Teleborsa) - Bene il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , con un rialzo del 3,39%.



L'andamento di Applied Materials nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'andamento di breve periodo del produttore di chip mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 620,5 USD e supporto a 585. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 656.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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