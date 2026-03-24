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Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials
Giornata negativa per il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la seduta a 34.483,35 punti, in calo dell'1,43%.
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