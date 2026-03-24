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Piazza Affari: profondo rosso per Avio

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Piazza Affari: profondo rosso per Avio
Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in perdita del 4,31% sui valori precedenti.
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