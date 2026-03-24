Piazza Affari: risultato positivo per Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso , che avanza bene del 2,48%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salvatore Ferragamo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della casa di moda italiana evidenzia un declino dei corsi verso area 6,507 Euro con prima area di resistenza vista a 6,692. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 6,398.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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