Milano 14:46
42.903 -0,66%
Nasdaq 14:46
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Dow Jones 14:46
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Londra 14:46
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Produttività USA (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produttività USA (QoQ) nel quarto trimestre
USA, Produttività nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,8%, in calo rispetto al precedente +5,2% (la previsione era +2,8%).
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