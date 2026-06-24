Milano 16:01
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Partite correnti USA (QoQ) nel primo trimestre

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Partite correnti USA (QoQ) nel primo trimestre
USA, Partite correnti nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) -226,8 Mld $, in calo rispetto al precedente -221,1 Mld $ (la previsione era -212 Mld $).
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