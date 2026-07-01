Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Giappone, Indice Tankan (QoQ) nel secondo trimestre

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Giappone, Indice Tankan (QoQ) nel secondo trimestre
Giappone, Indice Tankan nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) 22 punti, in aumento rispetto al precedente 17 punti (la previsione era 16 punti).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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