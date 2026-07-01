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Giappone, Indice Tankan (QoQ) nel secondo trimestre
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01 luglio 2026 - 07.00
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Indice Tankan nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) 22 punti
, in aumento rispetto al precedente 17 punti (la previsione era 16 punti).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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