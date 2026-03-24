SAP in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia software tedesca , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,61%.



L'andamento di SAP nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della società tech segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 145 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 149,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 143,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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