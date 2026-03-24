Tinexta, Decagon Asset Management ha una quota del 6,844%
(Teleborsa) - Decagon Asset Management ha una partecipazione del 6,844% in Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 marzo 2026. La quota è classificata come "gestione discrezionale del risparmio".
Decagon Asset Management è un hedge fund fondato nel 2022 e con sedi a Londra e New York. La società adotta una strategia globale basata su eventi catalyst, focalizzata sulle operazioni societarie.
Si è in attesa della riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa su Tinexta, dopo che l'offerente ha raggiunto una partecipazione superiore alla soglia dei due terzi del capitale.
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