Tinexta, Decagon Asset Management ha una quota del 6,844%

(Teleborsa) - Decagon Asset Management ha una partecipazione del 6,844% in Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 marzo 2026. La quota è classificata come "gestione discrezionale del risparmio".



Decagon Asset Management è un hedge fund fondato nel 2022 e con sedi a Londra e New York. La società adotta una strategia globale basata su eventi catalyst, focalizzata sulle operazioni societarie.



Si è in attesa della riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa su Tinexta, dopo che l'offerente ha raggiunto una partecipazione superiore alla soglia dei due terzi del capitale.

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