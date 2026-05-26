USA, fiducia consumatori rallenta meno del previsto a maggio

(Teleborsa) - Rallenta meno del previsto la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo dell'indice a 93,1 punti nel mese di maggio, rispetto ai 93,8 punti di marzo (rivisti da 92,8) e contro i 91,9 attesi dal consensus.



Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.

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