Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
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Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,22%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,7889. Rischio di discesa fino a 0,7869 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,7909.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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