Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Allunga timidamente il passo il cross USD contro "Loonie", che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,29%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3776, mentre il primo supporto è stimato a 1,3736. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3816.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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