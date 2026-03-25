Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Allunga timidamente il passo il cross USD contro "Loonie", che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,29%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3776, mentre il primo supporto è stimato a 1,3736. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3816.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)