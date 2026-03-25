Banche: al Forum ABI Lab 2026 le priorità degli investimenti tra sicurezza e intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Sicurezza e Intelligenza Artificiale sono al centro delle strategie di investimento in tecnologia per le banche operanti in Italia, in linea con i macro-trend che orientano le attività di ABI e del settore. È quanto emerge dall'ultimo rapporto di ABI Lab, il Centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall'ABI. L'indagine, condotta su un campione che rappresenta circa l'89% del settore bancario in termini di dipendenti, è stata presentata oggi al Forum ABI Lab. Lo studio evidenzia un settore fortemente orientato all'innovazione: per la quasi totalità degli istituti, infatti, il budget ICT (Information and Communication Technology) per il 2026 è in aumento o stabile rispetto al 2025.



"Il Forum ABI Lab rappresenta oggi più che mai un momento di confronto di assoluta importanza per il settore bancario italiano – ha dichiarato Marco Elio Rottigni, Direttore Generale dell'ABI –. In una fase di profonda trasformazione tecnologica e culturale è fondamentale che la velocità dell'innovazione venga vista con fiducia e consapevolezza. Lo scenario competitivo, regolamentare e tecnologico richiede infatti un'evoluzione continua: l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la blockchain e il cloud, la necessità di modernizzare i sistemi legacy e la competizione con i nuovi attori che si affacciano nel mercato europeo stanno ridefinendo il futuro del banking. In questo percorso il tema della cultura assume un ruolo centrale: non basta introdurre nuove tecnologie, è necessario sviluppare una cultura orientata al digitale, ampliare e rafforzare le competenze e valorizzare i talenti".



La sfida per il settore bancario è quindi integrare innovazione, trasformazione, solidità e visione strategica, continuando a investire nella sicurezza, nella qualità dei servizi e nella fiducia dei clienti. Secondo l'indagine di ABI Lab, le principali priorità di investimento del settore sono: l'Intelligenza artificiale, indicata come la principale area di intervento per rendere più efficienti i processi interni e migliorare i servizi rivolti alla clientela; il rafforzamento della sicurezza, che per il mondo bancario rappresenta una priorità assoluta, anche alla luce dei recenti cambiamenti nello scenario geopolitico; l'implementazione e ottimizzazione dei processi, per la maggiore efficienza operativa. Un'attenzione significativa è rivolta anche alla gestione strutturata dei dati (Data Governance), alle iniziative di modernizzazione dei sistemi informativi centrali (Core Banking Systems) e all'evoluzione del CRM (Customer Relationship Management), il sistema che consente alle aziende di gestire in modo organizzato ed efficace i rapporti con i clienti. A questi aspetti si affiancano l'acquisizione digitale dei clienti, l'evoluzione in ambito cloud computing, la trasformazione delle architetture tecnologiche, il potenziamento dei servizi di mobile banking, e soluzioni per la resilienza operativa.



Sul versante della ricerca e dello sviluppo, che indirizzerà gli investimenti futuri, l'Intelligenza Artificiale mantiene un ruolo cruciale. Seguono la gestione e mitigazione dei rischi cyber, la trasformazione delle infrastrutture tecnologiche, le opportunità offerte dai paradigmi della Blockchain e il ridisegno e l'automazione dei processi. A questi ambiti si affiancano la collaborazione con fintech e start-up e l'evoluzione del CRM.



Tra le altre aree di ricerca rilevanti figurano la gestione attenta e governata dei dati (Data Governance), l'acquisizione digitale dei clienti, il potenziamento dei canali remoti, la resilienza operativa, la modernizzazione dei Core Banking Systems, l'acquisizione digitale dei clienti, e il miglioramento della qualità dei processi.

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