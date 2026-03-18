Tencent, giochi e AI spingono il fatturato del quarto trimestre 2025

(Teleborsa) - Tencent, gigante tecnologico cinese quotato a Hong Kong, ha archiviato il quarto trimestre 2025 con fatturato in crescita del 13%, a conferma del solido slancio delle sue divisioni principali, gaming e pubblicità, mentre intensifica gli investimenti nell'IA agentiva.



Il fatturato è balzato a 194,4 miliardi di yuan (28,3 miliardi di dollari) nei tre mesi conclusi a dicembre, leggermente superiore ai 193,5 miliardi di yuan previsti dagli analisti interpellati da LSEG. L'utile netto per lo stesso periodo è aumentato del 14% a 58,26 miliardi di yuan, rispetto a una stima media di 57,75 miliardi di yuan.



L'azienda sta integrando l'intelligenza artificiale nella sua app di messaggistica e pagamenti WeChat, nei servizi cloud e nel settore dei giochi, attingendo a un ecosistema di oltre un miliardo di utenti.



I ricavi del settore gaming sul mercato interno sono aumentati del 15% a 38,2 miliardi di yuan, mentre quelli del settore gaming internazionale sono cresciuti del 32% a 21,1 miliardi di yuan. La crescita del settore gaming è stata trainata da titoli più recenti come "Delta Force" e "Valorant Mobile", oltre a successi consolidati come "Honor of Kings" e "Peacekeeper Elite".

I ricavi della pubblicità online sono aumentati del 17% a 41,1 miliardi di yuan, grazie al targeting pubblicitario potenziato dall'intelligenza artificiale.

I ricavi del segmento FinTech e Servizi alle Imprese, che include il cloud computing, sono aumentati dell'8% a 60,8 miliardi di yuan.



"Nel 2025 abbiamo mantenuto tassi di crescita solidi, grazie al miglioramento del targeting pubblicitario e al maggiore coinvolgimento degli utenti nei nostri giochi grazie alle capacità dell'IA, nonché alla crescita dei ricavi e degli utili su larga scala del nostro business cloud. Le nostre attività principali, altamente resilienti e in grado di generare liquidità, ci forniscono le risorse necessarie per finanziare i crescenti investimenti nell'IA, tra cui l'assunzione di talenti di alto livello nel settore e l'aggiornamento della nostra infrastruttura IA. La crescente intelligenza del nostro modello linguistico HY 3.0 e l'utilità dei nostri prodotti IA, come Yuanbao, WorkBuddy e QClaw, sono segnali incoraggianti che indicano come questi investimenti sbloccheranno nuove opportunità", ha dichiarato Ma Huateng, Presidente e CEO di Tencent.







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