Settore bancario italiano, 2026 anno di svolta: numeri e prospettive

(Teleborsa) -circa il 75% delle grandi banche utilizza componenti dinei processi di erogazione del credito, con investimenti che negli ultimi due anni si sono quadruplicati. Ora però il settore si prepara alla fase successiva: quella della maturità e dei risultati misurabili.Il reportdiha infatti rivelato come il settore finanziario globale stia attraversando una transizione fondamentale: dalla proliferazione di progetti pilota all'implementazione di AI che genera valore economico. Attualmente, il 95% dei progetti pilota di AI generativa non produce alcun valore misurabile, e solo il 15% dei decision-maker AI ha registrato un miglioramento della marginalità negli ultimi 12 mesi grazie all’innovazione tecnologica. Chi adotterà le giuste strategie di governance e qualità dei dati potrà dunque contare su un vantaggio di crescita nel 2026.che emerge in un momento cruciale: Banca d’Italia pubblicherà a primavera il report finale del progetto AI sviluppato con OCSE e Commissione Europea, mentre dal 2 agosto entreranno in vigore i requisiti principali dell’EU AI Act, che fornisconoun framework chiaro di documentazione, trasparenza e gestione del rischio per i sistemi AI utilizzati nel credito e nella prevenzione frodi.l’86% delle istituzioni finanziarie prevede un aumento del controllo normativo, mentre l’87% anticipa la convergenza delle funzioni credito, frodi e compliance entro i prossimi cinque anni. Attualmente, le banche utilizzano in media 8 strumenti di risk management, e il 79% esprime il desiderio di consolidare i fornitori—un'opportunità per costruire l'infrastruttura AI governata e verificabile che permetterà di scalare l'innovazione con fiducia.: qualità e standardizzazione dei dati. A fronte di un 29% degli intervistati cita le limitazioni dei dati come il principale ostacolo all’AI, l’80% pianifica un incremento dell’uso di dati alternativi o consensuali per arricchire le decisioni creditiziee il 67% intende adottare dati sintetici per lo sviluppo di modelli privacy-safe. Il successo di queste iniziative dipende dall’implementazione in parallelo di tracciabilità, lineage dei dati e framework di governance solidi, che trasformano i volumi di dati in intelligence azionabile.“Le banche italiane hanno accolto con prontezza l’intelligenza artificiale nei loro processi: il 75% ha avviato l’utilizzo di alcune componenti sia in ambito di on boarding digitale che di valutazione", dichiaraCEO di Experian Italia. “Quando Banca d’Italia fornirà le linee guida e l’EU AI Act stabilirà standard comuni, le banche che hanno integrato profondamente la governance dell’AI nella propria architettura di piattaforma saranno pronte ad accelerare e a distinguersi dalla concorrenza.”rivela inoltre che il 92% degli intervistati ritiene che AI e automazione miglioreranno velocità ed efficienza, e il 38% considera l’AI agentica una delle tecnologie più impattanti ’nei prossimi cinque anni in tema di underwriting. Con una fase di ottimizzazione degli investimenti in corso, dove i CFO europei che stanno riallocando circa il 25% della spesa AI pianificata fino al 2027 verso progetti con ROI dimostrabile, la pressione per passare dalla sperimentazione a deployment governati e misurabili si traduce in opportunità concrete per chi ha l’infrastruttura giusta.conferma questo dinamismo: gli investimenti in tecniche basate sull’AI da parte degli intermediari finanziari italiani sono più che quadruplicati negli ultimi due anni, con circa il 10% delle grandi banche che dichiara di avere progetti