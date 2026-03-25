Diageo vende la squadra di cricket indiana Royal Challengers a un consorzio con Blackstone

(Teleborsa) - United Spirits Limited (USL), controllata di Diageo (gigante britannico delle bevande), ha stipulato accordi definitivi per la vendita del 100% della sua partecipazione azionaria in Royal Challengers Sports a un consorzio composto da Aditya Birla Group (ABG), The Times of India Group, Bolt Ventures e Blackstone, per un corrispettivo totale di 166,6 miliardi di rupie indiane (circa 1,53 miliardi di euro).



RCSPL possiede e gestisce le franchigie Royal Challengers Bengaluru che partecipano alla Indian Premier League (IPL) e alla Women's Premier League (WPL). Al completamento della transazione, il consorzio acquirente, attraverso la sua partecipazione in RCSPL, acquisirà i diritti di proprietà e gestione delle franchigie IPL e WPL. La transazione è soggetta all'ottenimento delle approvazioni legali, regolamentari e di altro tipo, incluse quelle del Board of Control for Cricket in India e della Competition Commission of India.



(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)

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