Elica, Luca Barboni nuovo CEO. Giulio Cocci si dimette in accordo con la società

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Elica
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha nominato Luca Barboni
, già Managing Director - BU Cooking, nuovo Amministratore Delegato
e Chief Executive Officer della società.Giulio Cocci
, dopo aver ricoperto la carica di Chief Executive Officer dal marzo 2021, e valutata di comune accordo con la società una transizione della leadership, ha rassegnato le dimissioni
dal proprio incarico, dalla data odierna.
L'avvicendamento, "maturato in un clima di piena collaborazione
, giunge al termine di un percorso in cui Giulio Cocci ha saputo guidare la società con visione strategica e rigore manageriale, creando le condizioni per un modello operativo più agile, in grado di rispondere con maggiore velocità alle sfide di un mercato in continua evoluzione", si legge in una nota.
La decisione nasce dalla necessità di adeguare l'assetto manageriale di Elica al contesto di mercato attuale
, caratterizzato da dinamiche competitive sempre più sfidanti
e da una crescente richiesta di rapidità decisionale. In questo quadro, è stata ritenuta prioritaria l'adozione di un modello operativo più snello, orientato a ridurre i livelli decisionali e a incrementare ulteriormente la velocità di esecuzione.
In questa prospettiva, il CdA ha ritenuto determinante valorizzare una figura cresciuta professionalmente all'interno del Gruppo. Barboni, con quasi 23 anni di esperienza nelle società del Gruppo
e un percorso professionale che ne ha consolidato le competenze a più livelli, rappresenta "il profilo ideale per garantire continuità gestionale e imprimere al tempo stesso una nuova accelerazione ai processi decisionali", viene sottolineato.