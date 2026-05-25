Alfonsino, controllata Rushers rinnova l'accordo con Just Eat Italy

(Teleborsa) - Alfonsino
, società quotata e leader nel servizio di food Order & Delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che la propria controllata Rushers ha rinnovato l’accordo con Just Eat Italy, una delle principali aziende del settore della consegna on-demand.
Il rinnovo, spiega una nota, rappresenta l’evoluzione del percorso di collaborazione avviato tra le parti
e conferma la volontà di proseguire nello sviluppo di sinergie operative all’interno di un mercato in continua evoluzione.
Il rinnovo dell’accordo si inserisce in un contesto operativo già avviato, con attività attualmente attive in 20 centri alla data di avvio del nuovo contratto, con una progressiva estensione ad ulteriori centri nel corso del tempo in funzione dello sviluppo della collaborazione tra le parti.
L'accordo, si legge ancora nella nota, rappresenta un "ulteriore passo strategico per Rushers", confermando la validità del modello sviluppato dalla controllata e la capacità di supportare operatori di primaria importanza nel settore.Carmine Iodice, CEO di Alfonsino
, ha dichiarato: "Il rinnovo dell’accordo con Just Eat Italy rappresenta la naturale evoluzione di un percorso avviato nei mesi scorsi e conferma la solidità della collaborazione
tra le parti. Questo risultato rafforza ulteriormente il posizionamento di Rushers e rappresenta un importante tassello nel percorso di crescita della controllata
".
L'intesa costituisce un passaggio strategico per Rushers, che potrà così accelerare il proprio percorso di crescita, rafforzare la presenza sul territorio nazionale e ampliare le opportunità operative per i fattorini iscritti al marketplace Rushers.
L'auspicata progressiva estensione delle attività e l’evoluzione dei volumi operativi nell’ambito della collaborazione potranno contribuire nel tempo al rafforzamento del percorso di crescita della controllata Rushers e di Alfonsino nel suo complesso.