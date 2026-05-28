Ambromobiliare, assemblea approva il bilancio 2025 e nomina nuovo CdA con sistema monistico

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Ambromobiliare , società di consulenza specializzata in Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e deliberato di riportare a nuovo il risultato dell'esercizio.



L'assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, adottando il sistema monistico introdotto con le modifiche statutarie del 14 aprile 2026.



Il CdA è composto da Alberto Franceschini Weiss, Corinna zur Nedden, Enzo Stamati, Giuseppe Del Vecchio (indipendente), Massimo Segre, Lucio Fusaro, Pierluigi Bernasconi ed Edoardo Narduzzi.



Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da Luigi Nani, Alessandro De Luca, Maurizio Dallocchio e Marcello Bertocchini, tutti indipendenti. RSM Società di Revisione è stata confermata come revisore legale per il triennio 2026-2028.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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