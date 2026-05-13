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Terna, nuovo CdA nomina Pasqualino Monti AD e direttore generale

Energia, Finanza
Terna, nuovo CdA nomina Pasqualino Monti AD e direttore generale
(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha nominato all'unanimità Amministratore Delegato e Direttore Generale Pasqualino Monti. Il Consiglio ha confermato l'assetto dei poteri precedente, attribuendo al Presidente Stefano Cuzzilla il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l'Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato sono stati conferiti, sempre in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell'ambito delle proprie competenze.

Il CdA ha inoltre provveduto alla costituzione di cinque Comitati interni, nominando i relativi Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Corporate Governance. Il Comitato Controllo e Rischi è composto da: Jean-Michel Aubertin - Presidente; Elisabetta Tromellini - Componente; Paolo Damilano - Componente; Leopoldo Maria Attolico - Componente; Anna Lorusso - Componente. Il Comitato Remunerazione e Nomine è composto da: Gian Luca Gregori - Presidente; Antonella Faggi - Componente; Paolo Damilano - Componente; Leopoldo Maria Attolico - Componente; Elena Biffi - Componente. Il Comitato Sostenibilità è composto da: Elisabetta Tromellini - Presidente; Stefano Cuzzilla - Componente; Silvia Tossini - Componente; Qinjing Shen - Componente. Il Comitato Governance e Scenari è composto da: Stefano Cuzzilla - Presidente; Anna Chiara Svelto - Componente; Elena Biffi - Componente; Silvia Tossini - Componente. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate è composto da: Anna Chiara Svelto - Presidente; Jean-Michel Aubertin - Componente; Gian Luca Gregori - Componente; Anna Lorusso - Componente; Antonella Faggi - Componente.
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