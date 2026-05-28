Assoreti, Gian Maria Mossa eletto presidente per triennio 2026-2029

Vicepresidenti Massimo Doris e Fabio Cubelli.

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria di Assoreti, l'Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, ha rinnovato gli organi sociali per il triennio 2026-2029. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato Gian Maria Mossa presidente e Massimo Doris e Fabio Cubelli vicepresidenti. Il CdA è composto da Luca Bonansea, Massimo Doris, Gian Maria Mossa, Paola Pietrafesa, Stefano Pilastri, Silvio Ruggiu, Fabio Cubelli e Gian Luca Sichel.



Il Comitato di Gestione per l'esercizio in corso è stato confermato nella composizione precedente: Marco Bernardi, Stefano Gallizioli, Federico Gerardini, Stefano Manfrone, Duccio Marconi, Rossella Martino, Andrea Pepe, Marco Rossetti e Luca Antonio Trotta. Luigi Rizzi è stato nominato Revisore Unico.



Il Giurì d'Onore (deputato al rispetto delle norme del Codice di comportamento da parte delle associate) è stato parzialmente rinnovato con l'ingresso di otto nuovi componenti, affiancati ai quattro confermati: il Prof. Avv. Filippo Annunziata, l'Avv. Andrea Galante, il Prof. Avv. Raffaele Lener e l'Avv. Renzo Ristuccia.

Condividi

```