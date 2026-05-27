Lululemon chiude battaglia con fondatore Chip Wilson: potrà scegliere 2 consiglieri nel Cda

(Teleborsa) - Lululemon Athletica ha raggiunto un accordo con il fondatore Chip Wilson, titolare dell'8,7% del capitale, ponendo fine alla proxy war avviata a fine 2025. Wilson otterrà due seggi in consiglio (Marc Maurer, ex co-CEO di On Holding, e Laura Gentile, ex CMO di ESPN) che entreranno in carica dopo l'assemblea del 25 giugno. Un terzo consigliere, con expertise in prodotto e brand, sarà nominato entro il 1° ottobre di comune accordo. I



n cambio, Wilson si è impegnato a non criticare pubblicamente la società per circa 18 mesi e a mantenere la propria quota entro un tetto contrattuale.



L'accordo arriva dopo mesi di tensione: Wilson aveva accusato il management di aver fatto perdere a Lululemon il suo "cool factor", mentre la società lo aveva definito portatore di "prospettive superate".



Il titolo ha perso oltre il 60% negli ultimi 12 mesi sotto la pressione dei concorrenti Alo e Vuori e con le vendite nordamericane in calo. Lululemon ha comunque già avviato una svolta nominando come CEO Heidi O'Neill, ex Nike, che entrerà in carica a settembre.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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