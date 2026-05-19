Destination Italia, CdA conferma Valiante e Cossu co- Amministratori delegati

(Teleborsa) - Destination Italia comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2026, sotto la Presidenza di Secondina Giulia Ravera.



Il CdA ha confermato Giulio Valiante e Massimiliano Cossu quali Amministratori Delegati, attribuendo agli stessi deleghe e poteri per la gestione ordinaria della Società, in coerenza con le rispettive competenze e responsabilità operative.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito al consigliere Daniele Simonetti specifiche deleghe nell’ambito dell’area amministrazione, finanza e controllo (Chief Financial Officer). Massimiliano Cossu è stato inoltre nominato Investor Relations Manager della Società.



Il Consiglio dha infine valutato in senso positivo la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all’amministratore Lamberto Vallarino Gancia sulla base delle dichiarazioni rese dall’interessato e delle informazioni a disposizione della Società.

Condividi

```