Eni, Morgan Stanley incrementa target price e conferma Equal-weight

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha incrementato a 25,30 euro per azione (dai precedenti 17,20 euro) il target price su Eni , colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Equal-weight" sul titolo.



Il giudizio arriva all'interno di un report sul settore europeo, dove sono giunte promozioni per BP (Overweight), Repsol (Overweight) ed Equinor (Equal-weight) e downgrade per Galp Energia (Equal-weight) e Shell (Equal-weight).

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