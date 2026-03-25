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Eni, Morgan Stanley incrementa target price e conferma Equal-weight

Energia, Finanza, Consensus
Eni, Morgan Stanley incrementa target price e conferma Equal-weight
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha incrementato a 25,30 euro per azione (dai precedenti 17,20 euro) il target price su Eni, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Equal-weight" sul titolo.

Il giudizio arriva all'interno di un report sul settore europeo, dove sono giunte promozioni per BP (Overweight), Repsol (Overweight) ed Equinor (Equal-weight) e downgrade per Galp Energia (Equal-weight) e Shell (Equal-weight).
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