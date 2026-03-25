Morgan Stanley promuove Prosus a "Overweight": titolo balza a Amsterdam

(Teleborsa) - Le azioni Prosus, uno dei principali investitori tecnologici europei, che ha in portafoglio partecipazioni importanti in società come Tencent, scambiano in rialzo questa mattina alla Borsa di Amsterdam, con un guadagno circa il 3% a 40,88 euro. A dare linfa al titolo concorre il giudizio di Morgan Stanley, che ha alzato la sua raccomandazione a "overweight" dal precedente "equal-weight", indicando un prezzo obiettivo in calo a 51 euro (da 59 euro) che implica ancora un potenziale di rialzo del 29% rispetto alle quotazioni correnti.



L'upgrade di Prosus è motivato dalla considerazione che lo sconto sul NAV, pari al 48% se si considerano le indicazioni degli analisti e del 35% se si considerano i valori di negoziazione degli asset quotati, ha raggiunto il limite superiore del suo intervallo storico. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, lo sconto si è ampliato in seguito al buyback azionario.



Tencent , che rappresenta circa l'85% del NAV di Prosus, ha visto la banca d'affari americana ridurre il suo Target Price del 12% dopo la pubblicazione dei risultati, ma l'attuale TP implica ancora un potenziale di rialzo del 26%. Le azioni Tencent hanno perso il 15% dall'inizio dell'anno, a causa dei maggiori investimenti in intelligenza artificiale che hanno ridotto le previsioni sugli utili per azione (EPS) per il 2026 e il 2027 rispettivamente del 4,8% e del 5,1%.



Da metà gennaio 2026, il 54% del programma di riacquisto di azioni proprie di Prosus è stato finanziato tramite la vendita di partecipazioni in Tencent, mentre il 46% è stato coperto dalla liquidità disponibile, secondo i dati di Morgan Stanley. L'utile per azione (EPS) per l'esercizio 2026 è stato rivisto al rialzo del 6% a 4,01 dollari, a seguito di un aumento del volume di riacquisto di azioni proprie. L'EPS per l'esercizio 2027 è stato ridotto del 2% a 4,64 dollari, mentre quello per l'esercizio 2028 è rimasto invariato a 5,70 dollari, a causa delle revisioni al ribasso delle stime di Tencent.

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