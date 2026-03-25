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EURO STOXX Banks, prevale lo scenario rialzista a Eurozona

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EURO STOXX Banks, prevale lo scenario rialzista a Eurozona
Balzo dell'indice bancario europeo, che continua la giornata a 243,52 punti.
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