Franchetti, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 13,50 euro per azione (dai precedenti 9,40 euro) il target price su Franchetti , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 114%.



Alla luce del nuovo perimetro che include l'acquisizione del Gruppo ECR, nonché delle prospettive di sviluppo della società acquisita, delle sinergie attese e della crescita già evidenziata da Franchetti, gli analisti hanno effettuato una revisione significativa delle stime, con particolare riferimento al periodo 2026–2028, modificando solo leggermente anche le previsioni per l'esercizio in corso. In particolare, per il FY25 stimano un valore della produzione pari a 12,5 milioni di euro e un EBITDA di 3,5 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 28,0%.



Per gli esercizi successivi, prevedono un'evoluzione positiva dei principali indicatori economico-finanziari, con un VoP atteso in crescita fino a 35,6 milioni di euro nel FY28 (CAGR 2026-2028: 14,8%) e un EBITDA pari a 10,2 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 28,7%, in miglioramento rispetto a 3,4 milioni di euro registrati nel FY24. Dal punto di vista patrimoniale, stimano per il FY28 una posizione finanziaria netta pari a 3,93 milioni di euro di debito.

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