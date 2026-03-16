Reti, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 4,50 euro per azione (da 4,70 euro) il prezzo obiettivo su Reti , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'IT Consulting, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 198%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il FY25, gli analisti hanno aggiornato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione FY26E pari a 39,1 milioni di euro e un EBITDA pari a 3,7 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 9,5%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 47,3 milioni di euro (CAGR FY25-FY28: 10%) nel FY28E, con EBITDA pari a 4,95 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 10,5%), in crescita rispetto a 3,31 milioni di euro del FY25 (corrispondente ad un EBITDA margin del 9,3%). A livello patrimoniale, stimano per il FY28 una NFP - Operating pari a 1,38 milioni di euro di debito, rispetto a 3,51 milioni di euro di debito nel FY25.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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