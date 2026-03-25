Milano 14:29
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Londra 14:30
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Francoforte: Aixtron in rally

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Aixtron in rally
Rialzo per Aixtron, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,81%.
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