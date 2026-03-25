Francoforte: andamento sostenuto per Adidas

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,46%.



La tendenza ad una settimana di Adidas è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 133,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 136,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 132,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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