Francoforte: scatto rialzista per Aixtron
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Aixtron, che tratta in rialzo del 4,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.
Tecnicamente, Aixtron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,47. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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