Londra: in calo Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , in flessione del 2,68% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Reckitt Benckiser Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Reckitt Benckiser Group evidenzia un declino dei corsi verso area 49,15 sterline con prima area di resistenza vista a 50,82. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 48,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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