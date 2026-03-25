Madrid: allunga il passo Grifols

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società farmaceutica e chimica spagnola , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Grifols più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Grifols mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 9,58. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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