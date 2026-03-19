Male Inwit sul mercato azionario di Piazza Affari
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che soffre con un calo del 21,71%.
L'andamento di Inwit nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 5,848 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7,188. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 8,528.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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