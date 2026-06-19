New York: movimento negativo per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.
L'andamento di Johnson & Johnson nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Johnson & Johnson suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 226,4 USD con tetto rappresentato dall'area 231,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 224,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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