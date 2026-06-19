New York: movimento negativo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.



L'andamento di Johnson & Johnson nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Johnson & Johnson suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 226,4 USD con tetto rappresentato dall'area 231,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 224,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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