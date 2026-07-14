New York: preme sull'acceleratore Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,13%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lumentum Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lumentum Holdings rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Lumentum Holdings restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 817,1 USD. La resistenza più immediata è stimata a 842. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 866,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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