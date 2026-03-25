Parigi: balza in avanti Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese , che avanza bene del 2,83%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Schneider Electric rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 246,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 250,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 244,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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