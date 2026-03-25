Piazza Affari: andamento sostenuto per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sanlorenzo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,8%, rispetto a +0,12% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario di medio periodo di Sanlorenzo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 31,48 Euro. Supporto a 30,38. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 32,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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