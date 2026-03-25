Piazza Affari: andamento sostenuto per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,15%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Sanlorenzo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,8%, rispetto a +0,12% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario di medio periodo di Sanlorenzo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 31,48 Euro. Supporto a 30,38. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 32,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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