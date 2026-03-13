Milano 11:31
44.410 -0,10%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:31
10.287 -0,18%
Francoforte 11:31
23.499 -0,38%

Piazza Affari: rosso per Intesa Sanpaolo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Rosso per il colosso creditizio, che sta segnando un calo del 2,22%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Intesa Sanpaolo rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,067 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,142. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,036.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```