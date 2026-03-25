Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Ifis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' Istituto con sede a Venezia , che tratta in utile del 3,10% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banca Ifis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico della banca tricolore mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,35 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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