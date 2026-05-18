Si muove in ribasso Banca Ifis a Piazza Affari
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'Istituto con sede a Venezia, che esibisce una perdita secca del 6,54% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della banca tricolore mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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