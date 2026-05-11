Banca Ifis, ceduto Abilio a Servizilegali.net: piano di break even in due anni

(Teleborsa) - Banca Ifis ha perfezionato la cessione del 100% di Abilio a Servizilegali.net, società riconducibile a Claudio Palazzetti, professionista con oltre 25 anni di esperienza nel settore delle vendite giudiziarie. Abilio, operatore specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari, con 125 dipendenti, oltre 1.800 beni strumentali e più di 1.700 immobili in gestione, era precedentemente detenuta all'82% da illimity Bank (Gruppo Banca Ifis) e per il 18% da COIMA, e aveva chiuso il 2025 con una perdita.



Banca Ifis ha dotato Abilio di una "dote iniziale" per sostenere il piano di rilancio, con l'obiettivo di raggiungere il break even in due anni, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali. L'impatto sul capitale di Banca Ifis è pari a -7 bps.



Contestualmente, COIMA ha rilevato il 60% di Quimmo Agency e Quimmo Prestige Agency, le due controllate di Abilio non incluse nella cessione, con illimity Bank che scende al 40%.



Raffaele Zingone, AD di illimity Bank e Condirettore Generale di Banca Ifis, ha dichiarato: "Con questa operazione, Banca Ifis consente ad Abilio di poter proseguire il proprio percorso di sviluppo focalizzandosi nella commercializzazione di immobili e beni strumentali in ottica giudiziale e concorsuale. Il conferimento da parte di Banca Ifis di una dote iniziale è finalizzato ad accompagnare il piano di rilancio di Abilio, mettendo in sicurezza il futuro prossimo delle sue persone. Guardiamo ora al futuro per concentrarci con maggiore attenzione e forza sui nostri segmenti di business di riferimento".



Claudio Palazzetti ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti per il perfezionamento dell'acquisizione del 100% del capitale di Abilio, rivolgendo un sentito ringraziamento a Banca Ifis per la fiducia accordata al progetto industriale e per il determinante supporto patrimoniale che consentirà di avviare con solidità il rilancio della società nel settore delle vendite giudiziarie."



Fulvio Di Gilio, CFO di COIMA, ha aggiunto: "L'incremento della partecipazione di COIMA in Quimmo Agency e Quimmo Prestige Agency riflette la fiducia nel team manageriale e professionale di Quimmo, che negli anni ha dimostrato competenze distintive nella commercializzazione di asset immobiliari in segmenti altamente specializzati".

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