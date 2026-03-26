Milano 13:39
43.489 -1,19%
Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 13:39
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Apprezzabile rialzo per l'Hang Seng Index, in guadagno dell'1,09% sui valori precedenti.

La situazione di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25.763,5. Supporto visto a quota 24.645,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 26.881,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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