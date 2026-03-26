Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Apprezzabile rialzo per l'Hang Seng Index, in guadagno dell'1,09% sui valori precedenti.
La situazione di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 25.763,5. Supporto visto a quota 24.645,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 26.881,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)