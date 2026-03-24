Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo
Giornata da dimenticare per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,54% sui valori precedenti.
Analizzando lo scenario dell'indice della Borsa di Hong Kong si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23.834,8. Prima resistenza a 25.477,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23.287,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)